Пожилой автомобилист сбил юную самокатчицу в Петербурге

В Петербурге 77-летний автомобилист сбил 17-летнюю самокатчицу на пешеходном переходе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 27 мая возле дома №15 по улице Коммуны, когда пенсионер за рулем «Хендай Тусон» поворачивал налево. В этот момент дорогу в области пешеходного перехода на электросамокате пересекала девушка. Она не спешилась перед пересечением проезжей части и выехала прямо под колеса автомобилисту.

В результате водитель не успел среагировать и сбил несовершеннолетнюю. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Екатеринбурге самокатчик врезался в машину и распылил баллончик в лицо водителю.