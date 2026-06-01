В одном из городов Московской области ограничили прокат электросамокатов

В Чехове Московской области ограничили прокат электросамокатов. Администрация населенного пункта опубликовала соответствующее постановление.

Из него следует, что решение принято ввиду отсутствия надлежащей для этого транспорта инфраструктуры.

«Утвердить перечень зон запрета движения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний на территории муниципального округа Чехов Московской области», — говорится в документе.

В нем также сказано, что мера распространяется на всю территорию муниципалитета, включая город и сельские населенные пункты.

В конце мая в Люберцах четырехлетний ребенок пострадал из-за столкновения с подростком на электросамокате. Подросток ехал на электросамокате и сбил ребенка — информации о состоянии пострадавшего не поступало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее безработный самокатчик ударил прохожего пистолетом в Петербурге.

 
