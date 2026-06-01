Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество
ТВЗ

«Не могли даже встать с кровати»: 50 человек отравились в азиатском кафе в Пятигорске

Число пострадавших в результате массового отравления в Пятигорске выросло до 50
Пелагия Тихонова/РИА Новости

50 человек, среди которых трое детей, заразились кишечной инфекцией в Пятигорске после посещения местного кафе. Впервые о вспышке стало известно 30 мая — тогда глава города Дмитрий Ворошилов сообщил о госпитализации девяти человек, которые посещали одно и то же заведение. Позже в Роспотребнадзоре рассказали, что у отравившихся выявили маркеры сальмонелл. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

50 человек заразились кишечной инфекцией в Пятигорске после посещения местного кафе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на минздрав Ставропольского края.

В ведомстве уточнили, что 41 пациент остается в стационаре, остальные девять восстанавливаются амбулаторно.

«Госпитализированы в городскую больницу 36 человек, из них — трое детей. Пятеро отказались от госпитализации. Туристов среди пострадавших нет», — рассказал ТАСС мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Впервые о массовом отправлении стало известно 30 мая. Глава города написал, что девять человек попали в больницу с кишечной инфекцией. По его словам, предварительно, все они были клиентами одного из пятигорских кафе. Позже мэр Пятигорска сообщил, что заведение закрыто, и поделился, что сам недавно заказывал там еду. Также Ворошилов отметил, что собственники заведения не уходят от ответственности после произошедшего.

«На данный момент кафе закрыто. Сейчас мы выявляем продукт, который стал причиной отравления. Все образцы собраны и будут переданы специалистам из Роспотребнадзора», — сообщили в заведении.

Как выяснили СМИ, речь идет о ресторане паназиатской кухни «Мао Бао». В Роспотребнадзоре рассказали, что как минимум у девяти его посетителей обнаружили маркеры сальмонелл.

Читайте также
В больнице Пятигорска создали резерв койко-мест на фоне массового отравления в кафе

31 мая региональный Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

«Не могли даже с кровати встать»

Среди пострадавших оказалась семья с двумя детьми. Ксения рассказала РЕН ТВ, что раньше они с мужем уже заказывали еду в «Мао Бао» и все было нормально. Однако 28 мая после посещения кафе уже через несколько часов у всей семьи появились симптомы острой кишечной инфекции.

«Мы с мужем раза четыре укусили еду. Дети попросили булочку, по одному разу откусили. Приехали домой, у мужа началась рвота», — вспомнила женщина.

Недомогание мужчины, по словам Ксении, сначала списали на недавнюю операцию. Но уже на следующие утро аналогичные симптомы появились у нее и у детей.

«В шесть утра нам с дочкой стало очень плохо, были сильные боли в желудке, настолько сильные, что мы не могли даже с кровати встать. Поднялась высокая температура — 39.

Мы целый день спали, ничего не кушали, было сильно обезвоживание», — поделилась пострадавшая.

Женщина сообщила, что вскоре они с дочкой попали в больницу, а спустя сутки госпитализировали и сына. Ксения добавила, что и у нее, и у дочери до сих пор сохраняются сильные боли в желудке. Ребенок, по ее словам, кричит и плачет от боли.

«Боли настолько сильные у всех, что ни с чем не сравнить. С кровати встать тяжело, делают капельницы, но даже это не помогает от сильных болей в животе. Мы думали, что что-то съели дома. А когда написали про кафе, поняли, что тоже там кушали накануне», — отметила она в беседе с kp.ru.

Читайте также
В Красноярске кадетский корпус закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

Еще одна пострадавшая также сообщила, что отравилась после посещения «Мао Бао».

«Мы с дочерью тоже там отравились, никогда так плохо в жизни не было! Лечимся амбулаторно, колем антибиотики», — рассказала женщина.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!