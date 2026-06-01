«Не могли даже встать с кровати»: 50 человек отравились в азиатском кафе в Пятигорске

50 человек, среди которых трое детей, заразились кишечной инфекцией в Пятигорске после посещения местного кафе. Впервые о вспышке стало известно 30 мая — тогда глава города Дмитрий Ворошилов сообщил о госпитализации девяти человек, которые посещали одно и то же заведение. Позже в Роспотребнадзоре рассказали, что у отравившихся выявили маркеры сальмонелл. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

50 человек заразились кишечной инфекцией в Пятигорске после посещения местного кафе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на минздрав Ставропольского края.

В ведомстве уточнили, что 41 пациент остается в стационаре, остальные девять восстанавливаются амбулаторно.

«Госпитализированы в городскую больницу 36 человек, из них — трое детей. Пятеро отказались от госпитализации. Туристов среди пострадавших нет», — рассказал ТАСС мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Впервые о массовом отправлении стало известно 30 мая. Глава города написал, что девять человек попали в больницу с кишечной инфекцией. По его словам, предварительно, все они были клиентами одного из пятигорских кафе. Позже мэр Пятигорска сообщил, что заведение закрыто, и поделился, что сам недавно заказывал там еду. Также Ворошилов отметил, что собственники заведения не уходят от ответственности после произошедшего.

«На данный момент кафе закрыто. Сейчас мы выявляем продукт, который стал причиной отравления. Все образцы собраны и будут переданы специалистам из Роспотребнадзора», — сообщили в заведении.

Как выяснили СМИ, речь идет о ресторане паназиатской кухни «Мао Бао». В Роспотребнадзоре рассказали, что как минимум у девяти его посетителей обнаружили маркеры сальмонелл .

31 мая региональный Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

«Не могли даже с кровати встать»

Среди пострадавших оказалась семья с двумя детьми. Ксения рассказала РЕН ТВ, что раньше они с мужем уже заказывали еду в «Мао Бао» и все было нормально. Однако 28 мая после посещения кафе уже через несколько часов у всей семьи появились симптомы острой кишечной инфекции.

«Мы с мужем раза четыре укусили еду. Дети попросили булочку, по одному разу откусили. Приехали домой, у мужа началась рвота», — вспомнила женщина.

Недомогание мужчины, по словам Ксении, сначала списали на недавнюю операцию. Но уже на следующие утро аналогичные симптомы появились у нее и у детей.

«В шесть утра нам с дочкой стало очень плохо, были сильные боли в желудке, настолько сильные, что мы не могли даже с кровати встать. Поднялась высокая температура — 39.

Мы целый день спали, ничего не кушали, было сильно обезвоживание», — поделилась пострадавшая.

Женщина сообщила, что вскоре они с дочкой попали в больницу, а спустя сутки госпитализировали и сына. Ксения добавила, что и у нее, и у дочери до сих пор сохраняются сильные боли в желудке. Ребенок, по ее словам, кричит и плачет от боли.

«Боли настолько сильные у всех, что ни с чем не сравнить. С кровати встать тяжело, делают капельницы, но даже это не помогает от сильных болей в животе. Мы думали, что что-то съели дома. А когда написали про кафе, поняли, что тоже там кушали накануне», — отметила она в беседе с kp.ru.

Еще одна пострадавшая также сообщила, что отравилась после посещения «Мао Бао».

«Мы с дочерью тоже там отравились, никогда так плохо в жизни не было! Лечимся амбулаторно, колем антибиотики», — рассказала женщина.