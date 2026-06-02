Голикова рассказала о ситуации с получением аттестатов пострадавшими в Старобельске

Дмитрий Астахов/РИА Новости

У студентов колледжа, пострадавших в результате атаки украинских войск на Старобельск в Луганской народной республике (ЛНР), проблем с получением аттестатов не будет. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Сам университет педагогический, на базе которого находится этот колледж, в плановом порядке проведет в дистанционном формате промежуточную итоговую государственную аттестацию. У нас не будет никаких проблем с точки зрения получения аттестатов. Эта вся работа будет проведена», — подчеркнула Голикова.

1 июня президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное мерам поддержки пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске.

Глава государства назвал произошедшее в ЛНР «кровавым преступлением украинской хунты» и подчеркнул, что все причастные к атаке должны понести ответственность.

В ходе совещания председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ВСУ наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние.

Ранее в МИД России рассказали о реакции Украины на удар по колледжу в Старобельске.

 
