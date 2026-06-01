Бастыкин заявил, что ВСУ знали о детях в Старобельском колледже, когда били по нему

Бастрыкин: ВСУ целенаправленно били по колледжу в Старобельске, зная о детях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших в результате теракта в Луганской народной республике (ЛНР), пишет РИА Новости.

По его словам, о преднамеренности удара ВСУ по Старобельскому колледжу свидетельствуют установленные на украинских БПЛА антенны Starlink.

Он уточнил, что дроны, с помощью которых ВСУ устроили теракт, могут нести боевую часть до 120 кг.

В целом СК фиксирует применение украинскими военными беспилотников, которые произведены в Швейцарии, Австралии и странах НАТО, добавил Бастрыкин.

