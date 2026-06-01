В Калининграде задержали подозреваемого в серии поджогов пиромана

Полицейские задержали в Калининграде 56-летнего местного жителя, подозреваемого в серии поджогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 58-летняя калининградка, чей частный дом на улице Лаптевых сгорел. Правоохранители выяснили, что причиной возникновения пожара стал поджог. Сумму ущерба оценили в 1 млн рублей.

Вскоре нашли и подозреваемого. В отделении полиции выяснилось, что ранее судимый мужчина поджег дом женщины и еще два соседних из хулиганских побуждений. Против него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). За это ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

