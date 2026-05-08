Россиянин пытался заживо сжечь мать и сына

В Тверской области мужчина облил бензином и пытался сжечь мать и сына
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Тверской области будут судить местного жителя, который пытался заживо сжечь двух человек. Об этом сообщает СУ СК РФ области.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2025 года. Житель Нелидово поссорился родственниками и стал угрожать женщине и собственному ребенку расправой. Он облил их бензином и попытался поджечь горючую смесь, но не смог сделать этого из-за сломанной зажигалки.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калужской области сын пытался заживо сжечь мать.

 
