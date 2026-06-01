«Бутылочку бензина налил»: пироман сжег иномарку за брызги из лужи

Niklas Storm/Shutterstock/FOTODOM

В столице задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в поджоге иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Рижском проезде, где владелец Lexus припарковался у своего дома. Ночью он проснулся от криков соседки о пожаре и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили причину конфликта.

Оказалось, что незадолго до этого автовладелец, проезжая мимо, облил пешехода водой из лужи. Мужчина обиделся на манеру вождения и решил отомстить. Как рассказал в полиции сам мужчина, он налил в бутылку бензин, вернулся к месту парковки, облил лобовое стекло и капот Lexus, после чего поджег автомобиль.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого сообщалось, что нижегородский мажор Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП на кабриолете, получил очередное наказание от суда. 28 мая 2026 года ему вынесли приговор по делу об отказе от медицинского освидетельствования: суд назначил водителю лишение права управления транспортными средствами на 1 год 11 месяцев и штраф в размере 45 тыс. рублей.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном Mercedes-Benz SL в Нижнем Новгороде. Молодой человек не справился с управлением.

