«Бутылочку бензина налил»: пироман сжег иномарку за брызги из лужи

В Москве мужчина поджег Lexus, который облил его водой из лужи

В столице задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в поджоге иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Рижском проезде, где владелец Lexus припарковался у своего дома. Ночью он проснулся от криков соседки о пожаре и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили причину конфликта.

Оказалось, что незадолго до этого автовладелец, проезжая мимо, облил пешехода водой из лужи. Мужчина обиделся на манеру вождения и решил отомстить. Как рассказал в полиции сам мужчина, он налил в бутылку бензин, вернулся к месту парковки, облил лобовое стекло и капот Lexus, после чего поджег автомобиль.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

