Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Пьяный россиянин пытался сжечь спящего приятеля

В Самарской области мужчина едва не сжег заживо пьяного друга
Прокуратура Самарской области

В Самарской области будут судить мужчину, который пытался расправиться со спящим другом, он облил потерпевшего горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире вместе с приятелями. Когда один из гостей уснул на диване, злоумышленник потребовал, чтобы тот покинул жилище, и при этом стал угрожать поджогом. Получив отказ, мужчина облил заснувшего приятеля спящего горючей смесью и поджег.

Потерпевший смог потушить огонь, выбраться из квартиры и вызвать себе скорую помощь. Врачам удалось спасти его жизнь. Поджигателя задержали, материалы уголовного дела рассмотрит суд, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тверской области мужчина облил бензином и пытался сжечь мать и сына.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!