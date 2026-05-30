Пьяный россиянин пытался сжечь спящего приятеля

В Самарской области будут судить мужчину, который пытался расправиться со спящим другом, он облил потерпевшего горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире вместе с приятелями. Когда один из гостей уснул на диване, злоумышленник потребовал, чтобы тот покинул жилище, и при этом стал угрожать поджогом. Получив отказ, мужчина облил заснувшего приятеля спящего горючей смесью и поджег.

Потерпевший смог потушить огонь, выбраться из квартиры и вызвать себе скорую помощь. Врачам удалось спасти его жизнь. Поджигателя задержали, материалы уголовного дела рассмотрит суд, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тверской области мужчина облил бензином и пытался сжечь мать и сына.