Названа возможная причина смерти пропавших в Омске сапбордистов

Пропавшие в Омске сапбордисты могли утонуть. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по региону.

«Тело мужчины обнаружили в районе улицы Загородная, 1. Сейчас оба тела находятся на судмедэкспертизе. Предварительная причина смерти — утонули», — сказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Расследование продолжается.

О пропаже пары стало известно 28 мая. По данным SHOT, 40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга отправились на свидание к реке Иртыш, где планировали прокатиться на сапбордах. Отмечается, что в тот день в Омске стояла знойная 30-градусная жара, однако вода в реке была холодная. Брат Ольги забил тревогу, когда пара перестала выходить на связь. Он обратился в полицию.

Анатолий и Ольга были вместе более 20 лет и вели активный образ жизни: катались на лыжах, спускались на байдарках и организовывали походы. В прошлом году по Иртышу они проплыли 30 километров на сапбордах.

30 мая было найдено тело женщины. По информации силовых структур, тело обнаружили друзья и родственники пары на берегу реки в районе села Николаевка.

