Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Названа возможная причина смерти пропавших в Омске сапбордистов

СК: предварительная причина смерти пропавших в Омске сапбордистов — утопление
Максим Блинов/РИА Новости

Пропавшие в Омске сапбордисты могли утонуть. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по региону.

«Тело мужчины обнаружили в районе улицы Загородная, 1. Сейчас оба тела находятся на судмедэкспертизе. Предварительная причина смерти — утонули», — сказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Расследование продолжается.

О пропаже пары стало известно 28 мая. По данным SHOT, 40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга отправились на свидание к реке Иртыш, где планировали прокатиться на сапбордах. Отмечается, что в тот день в Омске стояла знойная 30-градусная жара, однако вода в реке была холодная. Брат Ольги забил тревогу, когда пара перестала выходить на связь. Он обратился в полицию.

Анатолий и Ольга были вместе более 20 лет и вели активный образ жизни: катались на лыжах, спускались на байдарках и организовывали походы. В прошлом году по Иртышу они проплыли 30 километров на сапбордах.

30 мая было найдено тело женщины. По информации силовых структур, тело обнаружили друзья и родственники пары на берегу реки в районе села Николаевка.

Ранее пятеро подростков застряли посреди реки на самодельном плоту.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!