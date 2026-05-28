В Омске пара пропала во время свидания с прогулкой на сапбордах

Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Омске ищут пару, которая ушла на свидание и не вернулась домой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, три дня назад 40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга отправились к реке Иртыш, где планировали прокатиться на сапбордах.

«В тот день в Омске стояла знойная тридцатиградусная жара, вода при этом была еще холодная», – сообщается в публикации.

В какой-то момент мужчина и женщина перестали выходить на связь. На данный момент идут поиски пары. По данным Telegram-канала Baza, длительное отсутствие Ольги заметил ее брат и обратился в полицию.

Известно, что это не первое подобное путешествие для исчезнувших. В прошлом году по Иртышу они проплыли 30 километров на сапбордах.

Мужчина и женщина вместе уже более 20 лет, они ведут активный образ жизни. Например, катаются на лыжах, спускаются на байдарках или организовывают походы.

Ранее пятеро подростков застряли посреди реки на самодельном плоту.

 
