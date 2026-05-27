Пятеро подростков застряли посреди реки на самодельном плоту

В Пермском крае спасатели эвакуировали пятерых подростков, застрявших посреди реки на самодельном плоту. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел на реке Тюсь, пятеро школьников построили плот и решили переплыть водоем. Из-за сильного течения и порывов ветра они потеряли управление и не смогли причалить к берегу.

На помощь подросткам пришли спасатели, на аэролодке они подплыли к «морякам» и успешно эвакуировали их пятерых на сушу. Медицинская помощь детям не потребовалась.

До этого в Иркутске мальчик упал в реку при попытке сделать фото на телефон. Ребенка унесло течением, и его местонахождение до настоящего времени не установлено. По факту инцидента, следственный отдел по Ленинскому району Иркутска возбудил уголовное дело.Поисками ребенка занимаются волонтеры, сотрудники МВД и МЧС.

