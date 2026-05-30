В СК России подтвердили, что в Омске найдено тело пропавшей сапбордистки

Следственный комитет подтвердил гибель сапбордистки Ольги Симочкиной, пропавшей вместе со своим молодым человеком Анатолием Бойко во время сплава по Иртышу в Омской области. Об этом рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

«Да, найдено тело женщины, рядом с ней два сапборда», — добавила она.

До этого «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур сообщили, что на берегу Иртыша в районе села Николаевка друзьями и родственниками было обнаружено тело сапбордистки.

28 мая стало известно, что в Омске ищут женщину и мужчину, отправившихся на свидание по Иртышу на сапбордах 25 мая. В тот день в городе стояла 30-градусная жара, но вода была еще холодная. В какой-то момент пропавшие перестали выходить на связь. По данным Telegram-канала Baza, длительное отсутствие Ольги заметил ее брат и обратился в полицию.

