Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

На заводе по производству фейерверков на Мальте произошел мощный взрыв

Times of Malta: на Мальте произошел взрыв на заводе по производству фейерверков

На заводе по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory на Мальте произошел взрыв. Об этом сообщает газета Times of Malta.

По информации журналистов, взрыв произошел около 6:35 по местному времени. Столб дыма над заводом был виден из многих районов острова. В результате взрыва оказались повреждены магазины и жилые дома.

Жителей эвакуировали, поскольку спустя несколько часов после происшествия продолжали слышаться небольшие взрывы. Двое работников, находившихся на соседних полях, были госпитализированы. Кроме того, от разлетевшихся обломков пострадал курьер. По данным полиции, сотрудники самого завода не пострадали.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы, полиция ведет расследование.

В начале мая в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в провинции Хунань в Китая не выжил 21 человек, при этом травмы различной степени тяжести получил 61 человек.

10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе, где хранилась пиротехника. В результате происшествия травмы разной степени тяжести получили 15 человек, среди которых оказались трое детей.

Ранее на заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии произошел взрыв.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!