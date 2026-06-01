На заводе по производству фейерверков на Мальте произошел мощный взрыв

Times of Malta: на Мальте произошел взрыв на заводе по производству фейерверков

На заводе по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory на Мальте произошел взрыв. Об этом сообщает газета Times of Malta.

По информации журналистов, взрыв произошел около 6:35 по местному времени. Столб дыма над заводом был виден из многих районов острова. В результате взрыва оказались повреждены магазины и жилые дома.

Жителей эвакуировали, поскольку спустя несколько часов после происшествия продолжали слышаться небольшие взрывы. Двое работников, находившихся на соседних полях, были госпитализированы. Кроме того, от разлетевшихся обломков пострадал курьер. По данным полиции, сотрудники самого завода не пострадали.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы, полиция ведет расследование.

В начале мая в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в провинции Хунань в Китая не выжил 21 человек, при этом травмы различной степени тяжести получил 61 человек.

10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе, где хранилась пиротехника. В результате происшествия травмы разной степени тяжести получили 15 человек, среди которых оказались трое детей.

Ранее на заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии произошел взрыв.