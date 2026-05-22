На заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии прогремел взрыв

Мадьяр: один человек не выжил при взрыве на заводе MOL в Венгрии
На заводе нефтегазовой компании MOL в венгерском Тисауйвароше произошел взрыв. Об этом на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По его словам, в результате происшествия один человек погиб, еще несколько получили серьезные травмы.

Мадьяр также сообщил, что на место ЧП прибыли венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.

Накануне очевидцы заметили густой черный дым над крупным НПЗ под Веной утром. Компания-владелец OMV заявила, что причиной стала техническая неисправность на одной из установок, после чего на установке автоматически включился режим работы высотного факела — системы безопасности, которая позволяет сжигать избыточное давление и материалы без остановки работы предприятия.

В апреле на одном из двух действующих австралийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) близ города Джилонг в штате Виктория произошел сильный пожар. В результате инцидента прогремело несколько небольших взрывов, вероятно, случилась неисправность какого-то участка трубопровода или клапана.

Ранее пожар произошел на крупнейшем нефтезаводе США.

 
