На заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии прогремел взрыв

На заводе нефтегазовой компании MOL в венгерском Тисауйвароше произошел взрыв. Об этом на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
По его словам, в результате происшествия один человек погиб, еще несколько получили серьезные травмы.
Мадьяр также сообщил, что на место ЧП прибыли венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.
Накануне очевидцы заметили густой черный дым над крупным НПЗ под Веной утром. Компания-владелец OMV заявила, что причиной стала техническая неисправность на одной из установок, после чего на установке автоматически включился режим работы высотного факела — системы безопасности, которая позволяет сжигать избыточное давление и материалы без остановки работы предприятия.
В апреле на одном из двух действующих австралийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) близ города Джилонг в штате Виктория произошел сильный пожар. В результате инцидента прогремело несколько небольших взрывов, вероятно, случилась неисправность какого-то участка трубопровода или клапана.
Ранее пожар произошел на крупнейшем нефтезаводе США.