В реке Иртыш обнаружили тело пропавшего вместе с возлюбленной сапбордиста

В Омской области обнаружили тело второго пропавшего сапбордиста. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Тело 25-летнего мужчины было найдено около 13 часов по местному времени (10:00 мск) в реке Иртыш.

30 мая было найдено тело женщины, пропавшей вместе со своим возлюбленным во время сплава по Иртышу. По информации силовых структур, тело обнаружили друзья и родственники пары на берегу реки в районе села Николаевка.

О пропаже пары стало известно 28 мая. По данным SHOT, 40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга отправились на свидание к реке Иртыш, где планировали прокатиться на сапбордах. Отмечается, что в тот день в Омске стояла знойная 30-градусная жара, однако вода в реке была холодная. Брат Ольги забил тревогу, когда пара перестала выходить на связь. Он обратился в полицию.

Анатолий и Ольга были вместе более 20 лет и вели активный образ жизни: катались на лыжах, спускались на байдарках и организовывали походы. В прошлом году по Иртышу они проплыли 30 километров на сапбордах. Что стало причиной трагедии, пока неясно.

Ранее пятеро подростков застряли посреди реки на самодельном плоту.