В Омске нашли тело пропавшей сапбордистки

Тело сапбордистки Ольги Симочкиной, пропавшей несколько дней назад, нашли на берегу Иртыша в Омске. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

«Появилась информация, что сегодня утром Ольга Симочкина обнаружена друзьями и родственниками на берегу Иртыша в районе села Николаевка. Мы ее проверяем», — рассказал он.

28 мая стало известно, что в Омске ищут пару — Ольгу Симочкину и Анатолия Бойко, отправившихся на свидание по Иртышу на сапбордах 25 мая. В тот день в городе стояла 30-градусная жара, но вода была еще холодная. В какой-то момент мужчина и женщина перестали выходить на связь. По данным Telegram-канала Baza, длительное отсутствие Ольги заметил ее брат и обратился в полицию.

Известно, что это не первое подобное путешествие для пропавшей пары. В 2025 году они проплыли по Иртышу 30 километров на сапбордах.

Мужчина и женщина вместе уже более 20 лет, они ведут активный образ жизни.

