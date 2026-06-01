Уровень безработицы в России сохранил минимальные за десятилетия значения

ВЦИОМ: безработица в России сохранилась на минимальном уровне за почти 35 лет

Уровень безработицы в РФ в марте сохранился на минимальном уровне за почти 35 лет. Россия по этому показателю обогнала ведущие мировые экономики, следует из данных исследования аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно опросу, у 76% россиян в окружении нет знакомых, которые потеряли работу за последний месяц. Чаще всего о потере работы в своем круге сообщают люди с плохим материальным положением, а также жители мегаполисов.

По данным ВЦИОМ, уровень незанятости населения составляет 2,2%. При этом естественный уровень безработицы в РФ оценивается в 4–5%. Индекс аналитического центра составил минус 45 пунктов. Эксперты отметили, что на фоне европейских стран Россия демонстрирует один из самых низких уровней безработицы, опережая в том числе США (4,3%) и Китай (5,2%).

До этого член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что уровень средней зарплаты в России за последние десять лет продемонстрировал трехкратный рост. По его словам, если десять лет назад, в 2016 году, размер средней зарплаты составлял 32 633 рубля, то уже к 2025 году он увеличился до 100 360 рублей.

Что касается накопленной инфляции, то она за этот же период составила 147,4% – таким образом, рост МРОТ и средней зарплаты ее обогнал, заявил депутат.

