Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Уровень безработицы в России сохранил минимальные за десятилетия значения

ВЦИОМ: безработица в России сохранилась на минимальном уровне за почти 35 лет
Максим Богодвид/РИА Новости

Уровень безработицы в РФ в марте сохранился на минимальном уровне за почти 35 лет. Россия по этому показателю обогнала ведущие мировые экономики, следует из данных исследования аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно опросу, у 76% россиян в окружении нет знакомых, которые потеряли работу за последний месяц. Чаще всего о потере работы в своем круге сообщают люди с плохим материальным положением, а также жители мегаполисов.

По данным ВЦИОМ, уровень незанятости населения составляет 2,2%. При этом естественный уровень безработицы в РФ оценивается в 4–5%. Индекс аналитического центра составил минус 45 пунктов. Эксперты отметили, что на фоне европейских стран Россия демонстрирует один из самых низких уровней безработицы, опережая в том числе США (4,3%) и Китай (5,2%).

До этого член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что уровень средней зарплаты в России за последние десять лет продемонстрировал трехкратный рост. По его словам, если десять лет назад, в 2016 году, размер средней зарплаты составлял 32 633 рубля, то уже к 2025 году он увеличился до 100 360 рублей.

Что касается накопленной инфляции, то она за этот же период составила 147,4% – таким образом, рост МРОТ и средней зарплаты ее обогнал, заявил депутат.

Ранее Путин назвал важное условие уверенного роста экономики страны.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!