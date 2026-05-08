В Госдуме заявили о трехкратном росте зарплат россиян

Депутат Антропенко: зарплата россиян за последние 10 лет выросла в 3 раза

В России уровень средней зарплаты за последние десять лет продемонстрировал трехкратный рост. Об этом в беседе с Думой ТВ заявил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Если десять лет назад, в 2016 году, размер средней зарплаты составлял 32 633 рубля, то уже к 2025 году он увеличился до 100 360 рублей.

«Кроме того, в три раза за период с 2016 года по 2025 год увеличился размер минимального размера оплаты труда», – подчеркнул парламентарий.

Что касается накопленной инфляции, то она за этот же период составила 147,4 % – таким образом, рост МРОТ и средней зарплаты ее обогнал, заключил депутат.

Напомним, по данным статистики, средняя заработная плата в феврале текущего года превысила 100 тысяч рублей в 14 российских регионах. Лидером по уровню доходов стала Чукотка, где средняя зарплата составила 208,5 тыс. рублей. Высокие показатели также зафиксированы в Москве (198,4 тыс.), Магаданской области (179,8 тыс.) и Ямало-Ненецком автономном округе (176,8 тыс.). В среднем по стране начисленная зарплата в феврале составила 103,9 тыс. рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее были названы отрасли в России, где средняя зарплата превышает 200 тыс. рублей.