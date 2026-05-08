Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме заявили о трехкратном росте зарплат россиян

Депутат Антропенко: зарплата россиян за последние 10 лет выросла в 3 раза
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В России уровень средней зарплаты за последние десять лет продемонстрировал трехкратный рост. Об этом в беседе с Думой ТВ заявил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Если десять лет назад, в 2016 году, размер средней зарплаты составлял 32 633 рубля, то уже к 2025 году он увеличился до 100 360 рублей.

«Кроме того, в три раза за период с 2016 года по 2025 год увеличился размер минимального размера оплаты труда», – подчеркнул парламентарий.

Что касается накопленной инфляции, то она за этот же период составила 147,4 % – таким образом, рост МРОТ и средней зарплаты ее обогнал, заключил депутат.

Напомним, по данным статистики, средняя заработная плата в феврале текущего года превысила 100 тысяч рублей в 14 российских регионах. Лидером по уровню доходов стала Чукотка, где средняя зарплата составила 208,5 тыс. рублей. Высокие показатели также зафиксированы в Москве (198,4 тыс.), Магаданской области (179,8 тыс.) и Ямало-Ненецком автономном округе (176,8 тыс.). В среднем по стране начисленная зарплата в феврале составила 103,9 тыс. рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее были названы отрасли в России, где средняя зарплата превышает 200 тыс. рублей.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!