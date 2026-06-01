В Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии

В московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь зарегистрироваться, пройти в перевозочный центр и сесть на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом можно, не предъявляя паспорт, с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты.

В публикации отмечается, что пассажиры в таком случае сами решают — использовать им биометрию или предъявить документы. Эксперимент продлится с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. При наличии готовности инфраструктуры к этому эксперименту в дальнейшем смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании.

В мае правительство России одобрило пилотный проект по использованию государственной Единой биометрической системы (ЕБС) для посадки в самолет и регистрации на рейс. Это позволит проходить предполетные проверки в ускоренном режиме.

До этого в России впервые биометрию вместо бумажного паспорта использовали пассажиры при посадке на поезд. Опция доступна на начальных станциях маршрутов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что дети от 10 до 16 лет с 1 июня смогут путешествовать поездами без взрослых.