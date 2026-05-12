Россияне смогут проходить на посадку на самолет при помощи биометрии

В России запускают пилотный проект по использованию государственной Единой биометрической системы (ЕБС) для посадки в самолет и регистрации на рейс. Соответствующее постановление подписало правительство, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

Сервис запустят до конца первого полугодия 2026 года, а действовать он будет в 2026-2027 годах. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Это позволит проходить предполетные проверки в ускоренном режиме. Как только техническая инфраструктура будет готова, к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики, добавили в правительстве.

В апреле в России впервые биометрию вместо бумажного паспорта использовали пассажиры при посадке на поезд. Опция доступна на начальных станциях маршрутов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.

В ноябре представители министерства транспорта Российской Федерации незадолго до начала форума «Транспорт России» сообщали, что в 2026 году планируется экспериментальный запуск системы посадки в поезда с использованием биометрических данных на отдельных маршрутах. На тот момент уже прошли предшествующие испытания этой технологии.

