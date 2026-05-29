Дети от 10 до 16 лет с 1 июня смогут путешествовать поездами без взрослых

РЖД: с 1 июня дети с 10 лет смогут путешествовать на поездах без сопровождения
Дети, которым исполнилось 10 лет, с 1 июня могут путешествовать по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).

«С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых», — говорится в заявлении на сайте.

Как сообщили в компании, воспользоваться такой возможностью можно в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». В РЖД добавили, что во время поездки присматривать за детьми будет начальник поезда и проводник, а на самой станции ребенка передадут встречающему, который будет указан в заявлении.

Заявку можно будет подать в билетной кассе, но не позднее, чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции. Во время посадки при себе необходимо иметь документ, на который оформлен билет, оригинал, две копии заявления об ответственности за перевозку, а также квитанцию об оплате услуги.

До этого стало известно, что с 1 марта россияне смогут оформить перевозку детей до 18 лет под наблюдением авиакомпании. Ранее такая услуга распространялась только на детей младше 16 лет.

Ранее начали действовать новые правила перевозок для туристических поездов.

 
