Москвичей предупредили о грозе с дождем

Синоптик Тишковец: дождь с грозой ожидается в Москве в конце рабочей недели

В Москве в четверг, пятницу и воскресенье ожидается дождь с грозой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, большую часть недели в столице будет преобладать солнечная и сухая погода в пределах от 18 до 23°C, а к выходным воздух прогреется до +25°C.

«Исключением станут четверг, пятница и воскресенье, когда возможен дождь с грозой», — сказал синоптик.

По ночам минимальная температура на неделе ожидается от 9 до 14°C.

До этого москвичам обещали, что летняя погода вернется 2 июня. Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщала, что в Москве постепенное повышение температуры начнется в выходные, а на первой летней неделе в столице будет по-настоящему жарко.

31 мая стало известно, что в Краснодаре и других частях Кубани из-за ливней резко поднимается вода в реках, подтоплены дома и дороги. В Краснодаре из берегов вышла река Кубань. Набережную в микрорайоне Юбилейный подтопило.

Ранее в Сочи в последний день весны выпал снег.