Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Москвичей предупредили о грозе с дождем

Синоптик Тишковец: дождь с грозой ожидается в Москве в конце рабочей недели
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве в четверг, пятницу и воскресенье ожидается дождь с грозой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, большую часть недели в столице будет преобладать солнечная и сухая погода в пределах от 18 до 23°C, а к выходным воздух прогреется до +25°C.

«Исключением станут четверг, пятница и воскресенье, когда возможен дождь с грозой», — сказал синоптик.

По ночам минимальная температура на неделе ожидается от 9 до 14°C.

До этого москвичам обещали, что летняя погода вернется 2 июня. Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщала, что в Москве постепенное повышение температуры начнется в выходные, а на первой летней неделе в столице будет по-настоящему жарко.

31 мая стало известно, что в Краснодаре и других частях Кубани из-за ливней резко поднимается вода в реках, подтоплены дома и дороги. В Краснодаре из берегов вышла река Кубань. Набережную в микрорайоне Юбилейный подтопило.

Ранее в Сочи в последний день весны выпал снег.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!