В Сочи в последний день весны выпал снег

В Сочи на курорте «Роза Хутор» выпало 50 см снега
В последние выходные весны на курорте «Роза Хутор» в Сочи выпало около 50 см снега. Об этом горнолыжный курорт сообщает в «Максе».

В посте уточняется, что снег выпал на вершине Роза Пик на высоте 2 320 м. Температура воздуха там сейчас -1°С. Все еще идет слабый ливневый снег, возможна метель. Видимость составляет 200 м, юго-западный ветер дует со скоростью 9 м/с.

До этого стало известно, что в Краснодаре и других частях Кубани из-за ливней резко поднимается вода в реках, подтоплены дома и дороги. В Краснодаре из берегов вышла река Кубань. Набережную в микрорайоне Юбилейный подтопило.

На Средней улице размыло дорогу, поэтому некоторые машины застревают или теряют запчасти. В Северском районе подтоплены свыше 30 участков, дворов и домов после выхода из берегов реки Афипс и ручея Супс. В станице Григорьевской из-за подъема воды приостановили движение через мост.

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.

 
