Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями и до 15 градусов тепла

Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве в субботу ожидается облачная погода с периодическими прояснениями: местами возможен кратковременный дождь, а температура воздуха поднимется до отметки до +15 °C. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе будет около +13…+15 °C, к ночи (на воскресенье) температура может снизиться примерно до +6 °C. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Давление ожидается на уровне около 743 мм ртутного столба.

В Московской области в течение дня прогнозируется от +10 до +15 °C, а ночью на воскресенье температура может опуститься до +3 °C.

Тем временем в отдельных районах Сибири в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия: возможны порывы ветра до 35 м/с, сильные ливни, град, а также заморозки.

Кроме того, в ряде районов Дальнего Востока ожидается ухудшение погоды: местами пройдут очень сильные дожди, за 12 часов может выпасть свыше 50 мм осадков, а также прогнозируется почти ураганный ветер.

Ранее москвичам назвали дату возвращения летней погоды.

 
