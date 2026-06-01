Россиянам рассказали о длинных июньских выходных

В связи с празднованием Дня России жителей страны ожидают длинные выходные. Об этом, ссылаясь на производственный календарь, сообщает ТАСС.

Четырехдневная рабочая неделя продолжится с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане отметят День России.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, в предпраздничный день продолжительность работы становится меньше на один час.

Следующие длинные выходные будут в ноябре.

30 мая стало известно, что сразу пять российских регионов, включая Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, объявили 1 июня нерабочим днем в связи с празднованием православной Троицы.

8 мая сообщалось, что россиян на пятидневке летом ждут 65 рабочих дней и 27 выходных дней.

