Для жителей пяти регионов России сделали дополнительный выходной в июне

Сразу пять российских регионов, включая Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, объявили 1 июня нерабочим днем в связи с празднованием православной Троицы. Об этом РИА Новости сообщили представители региональных властей.

Как пояснила помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева, дополнительный праздничный выходной установлен указом главы республики Сергея Аксенова. Решение связано с празднованием Дня Святой Троицы.

В Херсонской области также объявили выходной, связанный с этим православным праздником. Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что поскольку Троица в этом году приходится на воскресенье, выходной день перенесен на понедельник, 1 июня.

Аналогичное решение традиционно приняли власти Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.

День Святой Троицы, также называемый Пятидесятницей, — один из 12 главных (двунадесятых) праздников Русской православной церкви, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. В 2026 году праздник отмечается 31 мая.

Храмы традиционно украшают свежей зеленью, ветками березы и цветами, а священнослужители облачаются в одеяния зеленого цвета, символизирующего жизнь и обновление.

