Названы плюсы четырехдневной рабочей недели

Роскачество: главный плюс четырехдневки — еще один выходной при сохранении зарплаты
Реальные преимущества четырехдневной рабочей недели существуют, однако проявляются они не во всех сферах. Для сотрудников главный плюс — это дополнительный выходной день, который можно использовать для отдыха, семьи или обучения при условии сохранения прежнего уровня зарплаты, рассказали «Газете.Ru» в департаменте организационного развития Роскачества.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов весной допустил, что Россия со временем может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе. Однако, по его словам, такой формат подойдет не для всех отраслей, сообщил депутат в беседе с РИА Новости.

«Для работодателей возможное снижение профессионального выгорания и текучести кадров становится ощутимым лишь в тех случаях, когда производительность труда не падает, а перераспределение нагрузки оказывается эффективным. Наиболее применим такой формат в офисных профессиях, ІТ-сфере и консалтинге. В отраслях, требующих непрерывного присутствия сотрудников, таких как розничная торговля, общественное питание, транспорт, производство, введение четырехдневной недели сопряжено с организационными сложностями», — отметили в департаменте.

В Роскачестве заявили, что при этом современные управленческие модели, например клиентократия, предлагают иной подход: сотрудники не привязаны к жесткой пятидневке, а выстраивают график самостоятельно, исходя из текущей загруженности и поставленных задач. Такой формат во многих случаях оказывается гибче классической четырехдневной недели, считают в департаменте. Массовый переход на четырехдневный режим в настоящее время маловероятен, тогда как гибридные варианты — сокращенная пятница, удаленная работа или самоорганизация в рамках клиентократических моделей — уже находят применение, заключили в ведомстве.

Ранее ученые доказали, что четырехдневная неделя может быть продуктивнее стандартной пятидневки.

 
