В Херсонской области полностью обесточены девять муниципалитетов

В девяти муниципалитетах Херсонской области полностью пропал свет. Об этом пишет в Telegram-канале «Херсонэнерго», филиал Юго-Западной электросетевой компании.

В компании уточнили, что с 20:58 обесточены Чаплынский, Горностаевский, Каланчакский, Новокаховский, Генический, Каховский, Новотроицкий, Верхнерогачикский и Ивановский муниципальные округа.

До этого в Геническе Херсонской области при налете БПЛА ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Атака продолжилась сразу после удара по жилой многоэтажке в городе. По последним данным, в Геническе пострадали 11 человек.

В это же время аварийные отключения электроснабжения произошли в Запорожской области. Они затронули значительную часть региона. Критическая инфраструктура осталась в рабочем режиме.

Ранее экспертам МАГАТЭ при осмотре Запорожской АЭС пришлось прятаться из-за дронов.