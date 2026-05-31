В Херсонской области увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Геническ

Число пострадавших при атаке украинских войск на Геническ выросло до 11. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил он.

До этого сообщалось, что в Херсонской области 10 человек обратились за медицинской помощью после удара БПЛА ВСУ по Геническу. При этом ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

31 мая в поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе, рассказали местные власти. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров, для борьбы с распространением огня задействовали более 100 человек с привлечением пожарного поезда. Жителей близлежащих частных домов пришлось эвакуировать, был введен режим ЧС. Что известно о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область и другие регионы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС.

 
