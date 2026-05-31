В Запорожской области произошли аварийные отключения электроснабжения

Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

«Критическая инфраструктура в рабочем режиме. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — добавил он.

25 мая врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что ракетный обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к тому, что более 35 тысяч жителей остались без электричества и водоснабжения.

24 мая губернатор Владимир Сальдо рассказал, что в Херсонской области из-за непогоды лишились электроснабжения 55 населенных пунктов.

Чиновник уточнил: электричество аварийно отключилось «из-за срабатывания защиты». Свет пропал в Скадовском, Каланчакском, Алешкинском, Голопристанском, Чаплинском и Каховском округах.

Ранее из-за града в Нижегородской области несколько районов остались без света.