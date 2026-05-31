Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Экспертам МАГАТЭ во время осмотра Запорожской АЭС пришлось прятаться из-за атаки дронов

Экспертам МАГАТЭ в ходе осмотра ЗАЭС приказали укрыться из-за БПЛА
Константин Михальчевский/РИА Новости

Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС в связи с атакой украинского беспилотника пришлось укрыться. Об этом сообщила пресс-служба организации в социальной сети X.

«Во время обхода группе было приказано укрыться после звуков приближающихся беспилотников и стрельбы для их отражения», — говорится в публикации.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.

Ранее глава МАГАТЭ потребовал прекратить атаки ядерных объектов после удара по ЗАЭС.

 
Теперь вы знаете
7 нелепых ошибок сотрудников, которые стоили бизнесу слишком дорого
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!