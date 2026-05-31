Пожар, эвакуация и режим ЧС: что известно об атаке ВСУ на нефтебазу под Ростовом

В поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе, сообщили местные власти. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров, с распространением огня борются более 100 человек с привлечением пожарного поезда. Жителей близлежащих частных домов пришлось эвакуировать, введен режим ЧС. Что известно о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область и другие регионы — в материале «Газеты.Ru».

Ростовская область: удар по нефтебазе

В поселке Матвеев Курган Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

«Минувшей ночью район вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре», — отметила она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ликвидации возгорания, площадь которого составляет 3600 квадратных метров, задействовано более 100 человек . Очаг пожара полностью не локализован, однако специалисты делают все возможное для минимизации последствий, рассказала Алборова.

Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, загорелось топливное хранилище частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей. Жителей близлежащих частных домов пришлось эвакуировать в целях обеспечения безопасности, подчеркнул он.

«Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара», — рассказал Слюсарь.

Кроме того, в результате атаки БПЛА в муниципалитете повреждены 17 домовладений, автомобиль, три магазина и аптека. Газоснабжение перекрыто из-за повреждения газовой трубы.

По словам губернатора, минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили более 50 БПЛА. Атаке подверглись девять районов: Матвеево-Курганский, Боковский, Верхнедонской, Красносулинский, Миллеровский, Тарасовский, Мартыновский, Чертковский и Шолоховский. Обошлось без пострадавших.

Последствия ударов ВСУ в других регионах

Белгородская область за минувшие сутки подверглась атакам ВСУ 61 раз, пострадали три мирных жителя, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Три мирных жителя получили ранения в Белгородском и Борисовском округах. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице», — отметил он.

Украинская армия шесть раз обстреляла территорию региона артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня, восемь раз производились сбросы взрывных устройств с БПЛА. Как уточнил Шуваев, ВСУ ударили по 16 муниципальным округам Белгородской области. Над регионом сбили и подавили 63 украинских беспилотника.

В Курской области за прошедшие сутки сбили 75 БПЛА, 64 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В Курскую областную больницу доставлена 62-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА», — уточнил он.

В частности, в деревне Гирьи Беловского района FPV-дрон ударил по территории недействующей Гирьянской средней школы — в корпусе начальной школы повреждены остекление и кровля, добавил Хинштейн.

В Кировской области украинские беспилотники атаковали предприятие на территории Уржумского района, сообщил губернатор Александр Соколов. Какой именно объект стал целью ВСУ, глава региона не уточнил.

«Есть возгорание. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», — отметил он.

В Саратовской области после атаки БПЛА, по предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, заявил губернатор Роман Бусаргин. Информация о пострадавших не поступала.

В Воронежской области минувшей ночью уничтожили 21 БПЛА. Беспилотники были сбиты над двумя городскими округами и шестью районами, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов поврежден частный дом», — рассказал он.

Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в течение ночи объявлялась в Воронеже, а также Бутурлиновском, Лискинском и Острогожском районах, следует из сообщений Гусева в «Макс».

По информации Минобороны РФ, прошедшей ночью над регионами России уничтожили 216 украинских беспилотников. Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале подтвердил удары, в частности, по объектам в Ростовской, Кировской и Саратовской областях.