В Госдуме призвали россиян не бояться клещей

Бояться клещей не стоит, так как существующие средства защиты эффективны, а случаи заражения энцефалитом и боррелиозом фиксируются достаточно редко. Об этом ТАСС заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

«Не каждый клещ переносит энцефалит, не каждый клещ переносит боррелиоз, поэтому в этом отношении нужно быть спокойными», — пояснил депутат.

Тем не менее, по его словам, при нахождении в зонах риска надо принимать меры предосторожности — правильно одеваться, использовать репелленты и тщательно осматривать себя и спутников, а при укусе — обращаться к врачу.

Дачные участки возле леса Леонов порекомендовал обрабатывать специальными средствами, которые сейчас тоже продаются наряду с репеллентами и являются достаточно эффективными, чтобы отпугнуть клещей. В мае в России спрос на репелленты от клещей и комаров вырос вдвое.

В Роспотребнадзоре предупредили, что клещи чаще всего присасываются к таким местам на теле человека, где тоньше кожа и больше кровеносных сосудов. Как правило, это шея, подмышечные впадины, грудь и область паха.

