Россияне начали активно закупаться репеллентами от клещей и комаров

В мае 2026 года зафиксирован заметный рост продаж средств защиты от насекомых: общий показатель увеличился на 80% по сравнению с маем прошлого года. При этом спрос на средства от клещей вырос на 35%, а на репелленты от комаров — в 2 раза в денежном выражении.

Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики компании АШАН Ритейл Россия.

Особенно заметный рост продемонстрировал сегмент репеллентов для детей: продажи детских средств защиты от клещей и комаров выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дополнительно фиксируется повышенный спрос на сопутствующие товары — в частности, на москитные сетки, продажи которых увеличились втрое. Пик покупательской активности пришелся на конец мая, что связано с началом активного сезона загородных поездок и отдыха на природе.

