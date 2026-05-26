Россиян предупредили об опасности одного вида жуков, обитающего по всей стране

Ветеринар Зорин: жук-нарывник опасен как для людей, так и для животных

Жуки-нарывники, относящиеся к семейству Meloidae, требуют серьезного отношения как со стороны обычных людей, так и владельцев животных. При малейшей угрозе из суставов насекомого выделяется токсичное вещество кантаридин. Об этом в интервью РИАМО предупредил ветеринарный врач Михаил Зорин.

По его словам, достаточно случайно раздавить жука, и через несколько часов на месте контакта появится болезненный волдырь. При этом для лошадей и собак, которые могут съесть нарывника с травой или кормом, кантаридин смертельно опасен даже в микродозах.

«Главное правило — не давить руками, не подпускать лошадей к пастбищам с массовым скоплением этих жуков, при подозрении на отравление животного немедленно идите к ветеринару», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в России жуки-нарывники встречаются повсеместно — от Краснодарского края до Сибири. Они обитают преимущественно на цветущих растениях семейства сложноцветных и бобовых. Отличить этих насекомых можно по продолговатой форме тела и яркой предупреждающей окраске — черной, синей, красной или пестрой.

