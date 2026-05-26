Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили об опасности одного вида жуков, обитающего по всей стране

Ветеринар Зорин: жук-нарывник опасен как для людей, так и для животных
Shutterstock/FOTODOM

Жуки-нарывники, относящиеся к семейству Meloidae, требуют серьезного отношения как со стороны обычных людей, так и владельцев животных. При малейшей угрозе из суставов насекомого выделяется токсичное вещество кантаридин. Об этом в интервью РИАМО предупредил ветеринарный врач Михаил Зорин.

По его словам, достаточно случайно раздавить жука, и через несколько часов на месте контакта появится болезненный волдырь. При этом для лошадей и собак, которые могут съесть нарывника с травой или кормом, кантаридин смертельно опасен даже в микродозах.

«Главное правило — не давить руками, не подпускать лошадей к пастбищам с массовым скоплением этих жуков, при подозрении на отравление животного немедленно идите к ветеринару», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в России жуки-нарывники встречаются повсеместно — от Краснодарского края до Сибири. Они обитают преимущественно на цветущих растениях семейства сложноцветных и бобовых. Отличить этих насекомых можно по продолговатой форме тела и яркой предупреждающей окраске — черной, синей, красной или пестрой.

В начале мая сообщалось, что на юге России появился новый вид опасных клещей.

Большинство инфекций, передающихся через укусы этих членистоногих, могут привести к тяжелой лихорадке с высокой температурой, помутнению сознания, а иногда — к коме и даже летальному исходу. Не менее опасны и новые «азиатские вирусы»: накануне было выявлено четыре их типа — Бэйцзинский наировирус, Нуомин, Мукава и Гакугса.

Ранее россиян предупредили о скором нашествии комаров.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!