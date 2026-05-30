Названы самые «вкусные» для клещей места на телах россиян

Роспотребнадзор: клещи чаще всего кусают людей в шею, грудь, подмышки и пах
Tomasz Klejdysz/Shutterstock/FOTODOM

Клещ чаще всего присасывается к участкам тела с тонкой кожей и обильным кровоснабжением. Об этом РИА Новости сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

По словам специалиста, излюбленными местами для паразита являются область шеи, груди, подмышечные впадины и паховые складки.

Бабура подчеркнула, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью. Только врач может оценить риск заражения инфекциями, передающимися через укус, и принять решение о назначении профилактического лечения или экстренной профилактики — введения иммуноглобулина.

В целом сезон активности клещей в средней полосе России продолжается с апреля по октябрь с двумя пиками — весенним и летне-осенним. Специалисты Роспотребнадзора регулярно напоминают, что, отправляясь в лес или парк, лучше надевать светлую однотонную одежду, на которой проще заметить темного клеща, использовать репелленты и каждые 15–20 минут осматривать себя и спутников.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов говорил «Газете.Ru», что при невозможности обратиться к хирургу для извлечения клеща можно сделать это самостоятельно, с помощью пинцета с заостренными кончиками или петли из прочной нити.

Заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина также подтвердила, что вытащить клеща можно нитяной петлей, но ни в коем случае при этом нельзя резко тянуть, поскольку крайне важно, чтобы паразит вышел целиком.

Ранее россиян предупредили об опасности одного вида жуков, обитающего по всей стране.

 
