В аэропорту Тамбова ввели ограничения

В аэропорту Тамбова «Донское» введены временные ограничения. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В сообщении говорится, что в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В Калуге также ввели ограничения на полеты в аэропорту Грабцево. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Ограничения в аэропорту Тамбова вводили прошлой ночью, 30 мая. Меры принимали для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа над несколькими регионами России в период с 8:00 до 20:00 30 мая. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Крымом.

Ранее дрон-камикадзе поразил здание машинного зала ЗАЭС и взорвался.