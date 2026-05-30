Аэропорт Калуги приостановил полеты

В Калуге ограничили полеты в аэропорту Грабцево. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост опубликован в 23:25. В нем уточняется, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Прошлой ночью в воздушной гавани были введены аналогичные меры. А утром в российском Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 127 украинских БПЛА над регионами страны. Беспилотники были сбиты с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая в воздушном пространстве 11 регионов. Среди них были Брянская, Тульская и Орловская области, которые граничат с Калужской.

В этот же день работа аэропорта в Мюнхене приостанавливалась в связи с обнаружением неизвестного дрона. Туда прибыли многочисленные сотрудники полиции. Они осмотрели территорию аэропорта и проверили другие возможные сообщения о беспилотнике. В операции также был задействован вертолет.

