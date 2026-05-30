Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В двух российских аэропортах введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: аэропорты Тамбова и Калуги работают с ограничениями
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Калуги и Тамбова введены временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

«Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

27 мая в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда вводили временные ограничения на полеты.

В Росавиации не назвали причину принятия данных мер.

26 мая из аэропорта Архангельска эвакуировали пассажиров и персонал, территорию оцепили. На месте работали кинологи и полиция. Рейсы отложили на 30 минут и более.

25 мая стало известно, что в Нижнем Новгороде и Ярославле временно ограничили полеты в аэропортах Чкалов и Туношна.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.

 
Теперь вы знаете
Ограничения выдачи больничных, электронные рецепты, ИИ в скорой помощи: новости здоровья за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!