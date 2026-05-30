В двух российских аэропортах введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Калуги и Тамбова введены временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.
«Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
27 мая в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда вводили временные ограничения на полеты.
В Росавиации не назвали причину принятия данных мер.
26 мая из аэропорта Архангельска эвакуировали пассажиров и персонал, территорию оцепили. На месте работали кинологи и полиция. Рейсы отложили на 30 минут и более.
25 мая стало известно, что в Нижнем Новгороде и Ярославле временно ограничили полеты в аэропортах Чкалов и Туношна.
