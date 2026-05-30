Над территорией Росси за ночь сбили более 120 беспилотников

Минобороны: за ночь над регионами РФ уничтожено 127 украинских БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

По данным Министерства обороны, беспилотники были сбиты с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая в воздушном пространстве 11 регионов: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Над Ростовской областью уничтожили около 50 беспилотников. Таганрог также подвергся атаке, в результате которой загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание в порту. Один из дронов задел частный дом, двое человек — мужчина и женщина — получили ранения средней тяжести. Их доставили в больницу.

В регионе, помимо Таганрога, были атакованы Сальск и Ростов-на-Дону. Часть беспилотников перехватили над Чертковским, Матвеево-Курганским, Тарасовским, Миллеровским, Верхнедонским, Неклиновским и Шолоховским районами.

Ранее впервые объявили ракетную опасность на Ямале.

 
