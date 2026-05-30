В Германии аэропорт приостановил работу из-за обнаружения БПЛА

Работа аэропорта в Мюнхене приостанавливалась в связи с обнаружением неизвестного беспилотника. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя федеральной полиции.

К настоящему времени воздушная гавань возобновила работу.

Утром 30 мая на обеих взлетно-посадочных полосах аэропорта было прекращено всякое движение. Отмечается, что около 09:00 (10:00 мск) пилоты заметили нечто подозрительное в небе.

К месту инцидента прибыли многочисленные сотрудники полиции. Они осмотрели территорию аэропорта и проверили другие возможные сообщения о беспилотнике. В операции также был задействован вертолет. В результате правоохрантели не выявили ничего подозрительного, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Ранее глава МИД ФРГ пообещал «совместный ответ» России после падения БПЛА в Румынии.