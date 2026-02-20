Трамп заскочил в закусочную перед митингом, чтобы заказать гамбургеры

Трамп зашел в закусочную на юго-востоке США и заказал еду для своей команды

Президент Дональд Трамп во время визита в штат Джорджия на юго-востоке США посетил ресторан быстрого питания, где заказал гамбургеры для своей команды. Видео опубликовала The New York Post.

Газета уточняет, что днем 19 февраля политик побывал в заведении The Varsity в городе Роум. Перед своим митингом он зашел в ресторан, пообщался с его сотрудниками и раздал автографы. На видео Трамп просит команду The Varsity приготовить еду, чтобы ее можно было забрать после мероприятия, разогреть и угостить его команду.

20 октября 2024 года во время предвыборной кампании политик посетил один из ресторанов McDonald's в городе Фистервил. В заведении он облачился в фартук, после чего приготовил несколько порций картофеля фри. Кроме того, он выдал несколько заказов посетителям ресторана за свой счет. Трамп заявил, что ему понравилась работа в McDonald's. Он допустил, что снова попробует поработать в ресторане этой сети.

А в августе прошлого года Белый дом поздравил американцев с предстоящим Днем труда, опубликовав фотографию Трампа за работой в McDonald's.

Ранее Трамп заявил, что ему следовало бы принимать «препараты от ожирения».