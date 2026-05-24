Эпидемиолог рассказала, как безопасно вытащить клеща без пинцета

Присосавшегося клеща можно вытащить ниткой, если нет пинцета под рукой. Об этом РИА Новости рассказала заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Сделать петлю, накинуть ее как можно ближе к хоботку клеща и аккуратно, без рывков выкручивать и подтягивать паразита. Не тяните резко — важно достать клеща целиком. Можно слегка покачивать нить из стороны в сторону, но не вращать», — сказала она.

После удаления клеща необходимо промыть место укуса водой с мылом. Эпидемиолог подчеркнула, что даже если с собой нет антисептика, нужно тщательно вымыть руки и обработать ранку чистой водой.

Врач-терапевт Оксана Кузнецова до этого объяснила, возможно ли заражение от клеща без укуса.

По ее словам, простой контакт паукообразного с кожей без повреждений не станет причиной передачи инфекции, поскольку возбудители не способны проникнуть через здоровый кожный барьер. Ситуация может измениться, если на участке есть ранки, царапины, ссадины или микротрещины. В таком случае есть риск, что инфицированный клещ занесет патогены в поврежденный участок.

Ранее инфекционист предупредила о расширении ареала энцефалитных клещей в России.