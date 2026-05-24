Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Эпидемиолог рассказала, как безопасно вытащить клеща без пинцета

Семейкина: присосавшегося клеща можно вытащить с помощью нитки
Shutterstock/FOTODOM

Присосавшегося клеща можно вытащить ниткой, если нет пинцета под рукой. Об этом РИА Новости рассказала заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Сделать петлю, накинуть ее как можно ближе к хоботку клеща и аккуратно, без рывков выкручивать и подтягивать паразита. Не тяните резко — важно достать клеща целиком. Можно слегка покачивать нить из стороны в сторону, но не вращать», — сказала она.

После удаления клеща необходимо промыть место укуса водой с мылом. Эпидемиолог подчеркнула, что даже если с собой нет антисептика, нужно тщательно вымыть руки и обработать ранку чистой водой.

Врач-терапевт Оксана Кузнецова до этого объяснила, возможно ли заражение от клеща без укуса.

По ее словам, простой контакт паукообразного с кожей без повреждений не станет причиной передачи инфекции, поскольку возбудители не способны проникнуть через здоровый кожный барьер. Ситуация может измениться, если на участке есть ранки, царапины, ссадины или микротрещины. В таком случае есть риск, что инфицированный клещ занесет патогены в поврежденный участок.

Ранее инфекционист предупредила о расширении ареала энцефалитных клещей в России.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!