В Госдуме дали советы, как действовать при укусе клеща

При укусе клеща нужно оперативно обратиться к хирургу или попробовать достать членистоногое самостоятельно с помощью пинцета. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что клеща нужно извлекать круговыми движениями и ни в коем случае не давить ему на брюшко.

«На первом этапе экстренно обратиться к хирургу для извлечения клеща. Он аккуратно достанет паразита из тела, минимизируя риски для здоровья от последствий при неправильном извлечении, а также даст рекомендации по профилактическому лечению. Либо извлечь клеща самостоятельно: необходимо взять пинцет с тонкими кончиками или сделать петлю из прочной нити; захватить клеща как можно ближе к поверхности кожи, за головную часть, а не за брюшко; аккуратно, медленно и уверенно вытащить его, вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно достаточно одного-трех оборотов, чтобы извлечь его целиком вместе с хоботком. Ни в коем случае не выдергивайте его резко и не надавливайте на брюшко», — сказал он.

Леонов уточнил, что после извлечения клеща место укуса нужно обработать, а затем обратиться к врачу и сдать животное на анализ.

«Тщательно продезинфицируйте рану любым средством, которое есть под рукой: спиртом, йодом, хлоргексидином, перекисью водорода или даже обычной зеленкой. Обратитесь к врачу в ближайший травмпункт, поликлинику или больницу, где он оценит правильность удаления клеща, обработает рану и даст дальнейшие рекомендации. Сохраните клеща для анализа, поместив его в небольшую емкость с плотной крышкой. Положите внутрь ватный диск или кусочек марли, слегка смоченный водой. Это нужно, чтобы клещ не засох до доставки в лабораторию. Узнайте, куда именно в вашем городе можно сдать клеща на анализ. Сделать это нужно в течение 72 часов после укуса. Наблюдайте за своим состоянием. В течение месяца после укуса внимательно следите за самочувствием. При появлении температуры, красных пятен вокруг места укуса, головной боли или тошноты немедленно обратитесь к врачу», — добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что вирусом клещевого энцефалита заражено в среднем 1–6% клещей, поэтому при своевременной помощи здоровью ничего угрожать не будет.

