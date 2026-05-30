На западе Украины прогремел взрыв

В украинском Ровно прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Ровно на западе Украины в субботу, 30 мая, произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф» в своем Telegram-канале.

Журналисты уточнили, что о взрывах в городе сообщали очевидцы.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории Ровненской области объявляли воздушную тревогу.

Другие подробности не приводятся.

28 мая украинские СМИ сообщали о взрыве в Полтаве в центральной части Украины. В регионе также звучал сигнал воздушной тревоги.

До этого стало известно о серии взрывов в Харьковской области на востоке республики. Они прогремели за пределами Харькова, но тоже на фоне сирен.

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что, согласно данным разведки, Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Он отметил, что Воздушные силы Украины и «другие защитники неба» готовы к отражению атаки. Украинский лидер призвал жителей страны учитывать воздушные тревоги и беречь свои жизни.

Ранее в Госдуме предложили ударить «Орешником» по линии фронта на Украине.

 
