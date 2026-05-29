Зеленский снова предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине

Украинская разведка доложила, что Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«У нас есть информация от разведки о подготовке Россией нового массированного удара», — сказал он в видеообращении.

Он отметил, что Воздушные силы Украины и «другие защитники неба» готовы к отражению атаки.

Зеленский призвал жителей страны учитывать воздушные тревоги и беречь свои жизни.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник».

На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

27 мая французская газета Le Monde писала, что Россия заранее готовит массированные комбинированные удары по Украине, поэтому украинская и американская разведки узнают о таких атаках за неделю до их осуществления.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский покинул страну перед ударом «Орешника».