На востоке Украины прогремела серия взрывов

В Харьковской области на востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Украинское издание уточняет, что взрывы прогремели за пределами Харькова.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в регионе действует воздушная тревога.

Прошлой ночью взрывы произошли в Чернигове на севере Украины и Полтаве. Тогда в Черниговской, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях тоже включили сирены.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

