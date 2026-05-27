Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Госдуме предложили ударить «Орешником» по линии фронта на Украине

Депутат Журавлев: «Орешник», «Кинжал» и «Циркон» нужно применить на линии фронта
Министерство обороны РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал ударить ракетами «Орешник», «Кинжал» и «Циркон» по линии фронта и «проутюжить» российскими ударными дронами украинские позиции по всей передовой. Об этом он заявил «Газете.Ru» на фоне новых ударов Вооруженных сил Украины по ЛНР.

«Вместо того, чтобы угрожать системными ударами по украинским центрам принятия решений, стоило бы больше внимания обратить на линию фронта. Там наши ребята, уже который год сидящие в окопах, очень [бы] обрадовались, если б артподготовка прошла ракетами «Орешник», «Кинжал» и «Циркон». Чтобы вражеские позиции по всей передовой утюжили бы российские ударные дроны — такое их количество, что улетает по украинским тылам, непременно смогло бы переломить ситуацию. Особенное внимание, по идее, надо уделить Савянско-Краматорскому укрепрайону, чтобы, наконец, освободить уже и этот остаток нашего Донбасса. И в целом пойти вперед, в наступление, которое вполне могло бы опрокинуть силы противника. А на его плечах дойти до Днепра, а потом и до польской границы. Уверен, что тогда бы и европейские планы по нападению на Россию были быстро скорректированы. Они хорошо чувствуют силу и боятся того, кто не стесняется ее применять», — сказал Журавлев.

27 мая ВСУ атаковали гимназию в Сватове Луганской народной республики. Это стало второй атакой на учебное заведение ЛНР после трагедии в колледже в Старобельске.

В МИД РФ заявили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по объектам ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

Ранее Небензя назвал реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в ЛНР позором.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!