Митрополит Иларион прибыл в Россию после освобождения в Чехии

Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный в Чехии 26 мая после задержания двумя днями ранее, вернулся в Россию. В ночь на 30 мая он прилетел в московский аэропорт Внуково, передает корреспондент РИА Новости.

Митрополит прибыл рейсом Turkish Airlines TK421 из Стамбула. Самолет приземлился в 01:22 мск, прибыв с задержкой на 22 минуты.

24 мая один из наиболее известных иерархов Русской православной церкви был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором. Их поместили в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые, как утверждалось, были обнаружены в автомобиле митрополита.

Спустя два дня, 26 мая, Илариона освободили без предъявления обвинений и без каких-либо дополнительных условий. Уже на следующий день он сообщил РИА Новости, что покинул территорию Чехии.

Сам митрополит Иларион заявлял, что не имеет отношения к незаконному хранению или перевозке наркотических веществ и категорически отвергает подобные обвинения.

Ранее митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах попыткой «состричь» с него деньги.

 
